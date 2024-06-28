Медведь снова задрал пенсионерку в одной стране

В Японии медведь растерзал 80-летнюю женщину

В Японии медведь набросился на пожилую женщину, которая собирала бамбук в префектуре Аомори на севере страны. Об этом сообщает The Japan Times.

80-летнюю женщину обнаружили в бессознательном состоянии около девяти часов утра во вторник, 25 июня. Пенсионерку доставили в больницу, однако врачи уже ничем не могли ей помочь. Власти провинции заявили, что ее задрал гималайский медведь.

Позже выяснилось, что японка отправилась собирать побеги бамбука с подругой около шести часов утра на склон горы. Там они решили разделиться и встретиться снова в условленном месте. Когда подруга вернулась, пострадавшая уже находилась без сознания.

Это первое нападение медведя с фатальным для человека исходом в Аомори в 2024 году. 21 и 22 июня медведи уже нападали на жителей префектуры. Сообщается, что в результате этих случаев пострадали люди, а также «была украдена еда».

Во второй половине июня нападения медведей в Японии происходят почти каждый день. Также 25 июня зверь набросился на рыбака в префектуре Гифу и нанес ему тяжелые травмы головы. В пятницу, 21 июня, медведь расправился с 58-летним мужчиной в префектуре Нагано.

Многие специалисты считают, что в последние годы японские медведи, которые раньше старались обходить поселения стороной и питались лесной добычей, «вышли из-под контроля» и пристрастились не только к мясу домашнего скота, но и к человечине.

В октябре 2023-го года сообщалось, что медведь задрал пенсионерку в крупном городе Тояма одноименной префектуры. Женщину обнаружили с раной на голове.

