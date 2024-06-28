МИД прокомментировал доклад Госдепа о вероисповедании в России

МИД: Россия не будет прислушиваться к эталонам США по свободе вероисповедания

Россия не будет прислушиваться к эталонам США по свободе вероисповедания. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Геннадий Аскальдович, комментируя доклад Госдепартамента США о вероисповедании в России, передает ТАСС.

«Доклад отражает глубокую деградацию российско-американских двусторонних связей, которая случилась по вине Вашингтона, нежелание слышать и понимать наши доводы и аргументы, в том числе в отношении причин и хода СВО», — прокомментировал Аскальдович.

Он добавил, что Россия не намерена «прислушиваться к заокеанским знатокам, проповедующим какие-то сомнительные "эталоны" и "стандарты"» в вопросе свободы вероисповедания.

По словам посла по особым поручениям, США в своем докладе настаивают на «дискриминационной природе и излишней жесткости» российского законодательства в области свободы вероисповедания. В связи с этим Аскальдович отметил, что разработка собственных законов в этой области является прерогативой России.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ежегодный доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира настоящей сегрегацией.