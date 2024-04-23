Захарова назвала доклад Госдепа настоящей сегрегацией из-за части про Украину

Захарова: часть доклада Госдепа про Украину является настоящей сегрегацией

Ежегодный доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира является настоящей сегрегацией, поскольку в части Украину не упомянули об американском журналисте Гонсало Лиру, ушедшем из жизни в украинской тюрьме. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своей Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что в части про нарушение прав человека на Украине говорится, что у ведомства есть «достоверная информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении». Однако про Лиру в документе нет ни слова.

«На основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады? Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов [Эвана] Гершковича американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация», — возмутилась представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова уличила США в попытке отвлечь внимания от выделения нового пакета помощи Украине. По ее словам, формула мира украинского лидера Владимира Зеленского обсуждается именно по этой причине.