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20:08, 28 июня 2024Из жизни

Илон Маск показал фото в молодости до облысения

Илон Маск показал фото в 23 года, не публиковавшееся ранее

Фото: @elonmusk

Миллиардер Илон Маск показал не публиковавшееся ранее фото, снятое в конце июля 1994 года. Он выложил снимок в соцсети X (бывший Twitter).

На фотографии будущий миллиардер, которому в то время было 23 года, стоит на фоне моря возле флага США. Он переехал в Америку из ЮАР в 1989 году и к 1994 году несколько лет учился в университете Пенсильвании.

Это редкий снимок Маска в молодости, на котором еще не видны признаки облысения. На кадрах, сделанных спустя пять лет, его волосы заметно поредели. По оценке нью-йоркского пластического хирурга Джеффри Эпштейна, в те годы Маск достиг третьей или четвертой стадии облысения из семи.

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В беседе с изданием Page Six в 2018 году Эпштейн предположил, что в начале 2000-х миллиардер обратился к специалистам по пересадке волос. По его мнению, чтобы восстановить шевелюру, Маску потребовалось по меньшей мере две процедуры, которые обошлись ему в 20-30 тысяч долларов.

Ранее Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка и дал апокалиптический прогноз. Матерью стала Шивон Зилис — топ-менеджер компании Neuralink, которую основал миллиардер.

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      Олег Парамонов
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