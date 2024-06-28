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19:02, 28 июня 2024Экономика

Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем

Шатура оказалась городом Подмосковья с самыми дешевыми квартирами
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Alexey Kartsev / Shutterstock / Fotodom

Шатура оказалась городом Подмосковья с самыми недорогими квартирами, сообщает портал аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

В июне 2024 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке Шатуры составила 78,3 тысячи рублей. На втором месте разместилась Кашира, где квадратный метр обойдется в 81,6 тысячи рублей. Третью строчку заняли Егорьевск и Куровское (83,8 тысячи рублей). В пятерку городов с самой недорогой недвижимостью также вошли Воскресенск (85,1 тысячи рублей) и Волоколамск (89,4 тысячи рублей).

В десятку рейтинга попали Ступино (99,2 тысячи рублей), Можайск и Руза (по 99,4 тысячи рублей), Серпухов (102,6 тысячи рублей), а также Ногинск и Черноголовка (по 102,6 тысячи рублей).

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Эксперты отметили, что с начала весны список наиболее доступных для покупки вторичных квартир городов Подмосковье сильно не изменился несмотря на падение спроса. «Цены ползут вниз, но медленно: на фоне высокой стоимости жилья и дорогой ипотеки спрос перетекает за МКАД, в наиболее доступные локации, и не дает ценам остыть», — заявил руководитель IRN.RU Олег Репченко.

Ранее профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько призвал россиян не ждать резкого падения цен на недвижимость после отмены льготной ипотеки. Экономист уверен, что в июле на рынке будет сохраняться неопределенность, в связи с чем россиянам стоит повременить как с покупкой, так и с продажей квартиры. В августе же стоимость жилья начнет снижаться, добавил он.

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      Мария Черкасова
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