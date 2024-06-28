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09:30, 28 июня 2024Забота о себе

Названы первые признаки неизлечимого рака крови

Mirror: боль в костях может быть симптомом миеломы

Фото: PxHere

Боль в костях может быть первым признаком миеломы — неизлечимого рака крови, заявили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Их цитирует издание Mirror.

По словам исследователей, на ранних стадиях миелома часто протекает без симптомов. Однако постоянная боль в костях спины, ребрах или бедрах может сигнализировать о развитии этой патологии. Также ученые назвали и другие признаки заболевания: усталость, слабость и одышка, вызванные анемией; жажда, боль в животе, частое мочеиспускание из-за высокого уровня кальция в крови; потеря веса; проблемы со зрением и головная боль.

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Также, по информации издания, у пациентов с миеломой могут без причины появляться синяки и идти кровь из носа, десен, а кости становятся хрупкими.

В отличие от других видов рака, миелома обычно не вызывает уплотнений или опухолей. Этот вид рака повреждает кости и мешает выработке здоровых клеток крови, отметили ученые.

Ранее онколог Анастасия Марьенко назвала виды рака, которые появляются из-за алкоголя. По ее словам, в первую очередь под удар попадают органы пищеварения и печень.

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      Вера Владзиевская
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