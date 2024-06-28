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16:04, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Названы признаки наличия шпионской программы в смартфоне

МВД: на шпионское ПО на смартфоне может указывать уменьшение скорости интернета

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали признаки наличия шпионской программы в смартфоне. Сообщение ведомство опубликовало в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Специалисты рассказали, что на наличие шпионского программного обеспечения (ПО) на смартфоне может указывать уменьшение скорости интернета. «Вредоносное ПО чаще всего осуществляет сбор данных и отправляет их на серверы злоумышленников, что значительно увеличивает трафик и уменьшает скорость интернета», — говорится в сообщении.

О постороннем вмешательстве может свидетельствовать также история браузера, которая не отражает реальную пользовательскую активность. «Шпионское ПО практически всегда будет записывать разговоры человека и сохранять информацию о посещенных сайтах», — добавили эксперты.

Если в галерее есть множество скриншотов и видеороликов, которые человек не делал, а тем более если на этом контенте присутствует какая-либо личная информация, то велика вероятность, что смартфон был взломан мошенниками, подчеркнули специалисты. «При обнаружении подобных признаков рекомендуется обратиться к специалистам для проверки гаджета на наличие шпионского и вредоносного ПО», — рекомендовали в МВД.

Ранее аналитики Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что отключение и перегрев смартфона также могут быть связаны с заражением шпионским ПО.

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      Олег Давыдов
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