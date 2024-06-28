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17:05, 28 июня 2024Путешествия

Названы страны с запретом для туристов загорать топлес

Daily Star опубликовало список стран с запретом для туристов загорать топлес

Фото: Unsplash

В число стран с запретом для туристов загорать топлес входят Тунис, Египет и Марокко. Эти и другие государства, на пляжах которых не приветствуются обнаженные люди, назвал британский таблоид Daily Star.

По данным издания, в эмирате Дубай в ОАЭ женщинам не только запрещено загорать обнаженными или топлес, но и носить бикини за пределами пляжа — за это наказывают тюремным заключением на срок до шести месяцев.

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Еще одна страна в списке — Тринидад и Тобаго. В этом островном государстве купание и солнечные ванны топлес запрещены законом, а на Мальте за публичную наготу туристы могут быть оштрафованы на сумму до 700 евро.

Ранее российская блогерша, живущая с семьей в Турции, побывала на пляже курорта Олюдениз и возмутилась видом загоравшей топлес европейки. Она отметила, что иностранка «демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны».

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      Алина Черненко
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