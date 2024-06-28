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13:35, 28 июня 2024Наука и техника

Раскрыта загадка планет-субнептунов

Astronomy & Astrophysics: существуют две популяции субнептунов

Фото: Studio-M / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых раскрыла загадку существования двух различных популяций субнептунов. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

К субнептунам относятся планеты размером между Землей и Нептуном, которые являются самыми распространенными в Млечном Пути (их имеют 30-50 процентов солнцеподобных звезд). Данные по плотности, которую измеряли на основе показателей масс, полученных разными методами, указывали на существование двух популяций планет этого типа — плотной и менее плотной.

Один из методов называется вариациями времени транзита (англ. transit-timing variation, TTV), который отслеживает изменения во времени, когда планеты проходят на фоне диска родительской звезды. Эти изменения вызваны гравитационными взаимодействиями между планетами. Второй метод заключается в измерении лучевой скорости, возникающей из-за колебаний звезды в присутствии массивного спутника. Планеты, масса которых измерена с помощью TTV, демонстрируют меньшую плотность.

Ученые отобрали планетные системы для статистического анализа, чтобы исключить любые предвзятости в данных. Оказалось, что плотность субнептунов ниже в системах с орбитальными резонансами по сравнению с нерезонансными системами, независимо от метода измерения массы. Орбитальные резонансы возникают, когда орбитальные периоды планет соотносятся между собой как небольшие натуральные числа, например, 1:2 или 2:3.

Основная гипотеза заключается в том, что все планетные системы первоначально формируются в резонансной конфигурации, однако только 5 процентов из них остаются стабильными. Остальные 95 процентов становятся нестабильными, что приводит к столкновениям и слияниям планет, увеличивающим их плотность и перемещающим их на нерезонансные орбиты.

Результаты исследования указывают на то, что в большинстве планетных систем происходят гигантские столкновения, подобные тем, что породили Луну в Солнечной системе.

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      Александр Еникеев
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