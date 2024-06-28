Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

Житель Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Украины

В поселке Прилесье Белгородской области один человек пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате осуществленной украинскими войсками атаки на территории населенного пункта начался пожар. За раненым мужчиной приехала бригада скорой помощи, он находится на пути в больницу. У пострадавшего диагностировали контузию и травмы головы и живота.

Информация об иных последствиях удара уточняется, отметил губернатор.

Ранее 28 июня об обстреле Прилесья сообщили в региональном управлении МЧС России. На тот момент сведений о каких-либо последствиях атаки не было.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, которая подвергается ударам чаще других российских регионов. В частности, украинские военнослужащие бьют по пожарной технике, которая приезжает на места для ликвидации последствий ударов. Из-за этого местные власти отказались тушить пожары в приграничных территориях. Вместо этого жителям раздадут огнетушители.

