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15:43, 28 июня 2024Мир

Опрос показал отставание коалиции Макрона от французской оппозиции

Оппозиция во Франции обходит коалицию Макрона накануне выборов, согласно опросу

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Оппозиция во Франции обходит коалицию президента страны Эммануэля Макрона накануне внеочередных парламентских выборов, согласно данным опроса OpinionWay для Les Echos и Radio Classique.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» продолжила лидировать и укреплять свои позиции за два дня до выборов. Ее поддерживают 37 процентов респондентов. Второе место занимает объединение левых партий под названием «Новый народный фронт», получившее поддержку от 28 процентов избирателей. Президентская коалиция «Вместе за республику» заняла третье место, показав отставание от второго места на восемь процентных пунктов. Коалицию Макрона поддерживают лишь 20 процентов французов.

Ранее президент Франции заявил, что его стране угрожает гражданская война из-за политики правых и левых сил, которые, по его словам, «впадают в крайности». Таким образом он попытался предостеречь французов от голосования за его политических оппонентов на предстоящих выборах.

Ле Пен, в свою очередь, увидела в таких высказываниях текущего главы государства страх из-за предчувствия Макроном провала на выборах.

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      Лина Пивоварова
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