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12:51, 28 июня 2024Мир

Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен новой главой Еврокомиссии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен новой главой Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Орбан голосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался от голосования по [премьер-министру Эстонии] Кае Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС) и голосовал за [экс-премьера Португалии] Антониу Кошту в качестве главы Евросовета», — отмечается в публикации.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что власти Италии недовольны назначениями на ряд высокопоставленных должностей в ЕС. Как отмечает издание, премьер-министр страны Джорджа Мелони голосовала против кандидатур Каллас и Кошты. Кроме того, глава итальянского правительства воздержалась от голосования по переизбранию Урсулы фон дер Ляйен.

Причин подобного решения называется игнорирование кандидатур «правого фланга» в сформированной коалиции Европейского парламента. Авторы подчеркивают, что предложенные фигуры в руководстве Евросоюза полностью игнорируют мнение Италии, Венгрии и Словакии.

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      Дарья Устьянцева
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