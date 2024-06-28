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15:24, 28 июня 2024Экономика

Пенсионерам посоветовали прятаться от жары в супермаркетах

Геронтолог Конев посоветовал пенсионерам беречь себя во время жары

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

В период жары пенсионерам следует особенно внимательно относиться к своему здоровью, рассказал News.ru профессор кафедры поликлинической терапии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, геронтолог Юрий Конев.

Чтобы не перегреваться на солнце и не страдать от жары в квартире, врач рекомендовал пенсионерам отправиться в социальные центры, где работают кондиционеры. «В крайнем случае можете зайти в супермаркет какой-нибудь», — посоветовал Конев.

Кроме того, в жару нужно обязательно заставлять себя есть, чтобы желудок не был пустым, сказал врач. По его словам, стоит включить в рацион как можно больше овощей и фруктов. Конев также порекомендовал избегать дневного сна. Важно соблюдать водный баланс и не отказываться от приема лекарств, добавил он.

Пенсионерам, которые решили в жару поработать в огороде или саду на дачном участке, нужно быть особенно внимательными. Во-первых, на открытом солнце не стоит находиться с 10 утра до 5 вечера. Во-вторых, важно не работать в наклонной позе. «Лучше использовать какую-нибудь небольшую скамеечку», — посоветовал эксперт.

Аномально дождливая погода в столице в конце июня сменилась жаркими днями. В начале июля синоптики центра «Фобос» пообещали жителям столицы рекордную жару. По прогнозам, в это время столбики термометров могут подниматься до отметки в плюс 34 градуса Цельсия. Такой температуры в этот период в столичном регионе не было 100 лет.

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      Мария Черкасова
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