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11:24, 28 июня 2024Силовые структуры

По факту пожара в здании НИИ под Москвой возбудили еще одно дело

СК: дело о халатности завели на лиц пожарного контроля после горения во Фрязино

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц в сфере пожарного контроля по факту горения, случившегося в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным СК, в здании имелось множество проблем, в том числе и с электропроводкой, но фактически пожарную безопасность в нем никто не проверял. В рамках заведенного дела по статье 293 («Халатность») УК РФ проходят обыски.

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      Олеся Мицкевич
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