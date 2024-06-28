По факту пожара в здании НИИ под Москвой возбудили еще одно дело

СК: дело о халатности завели на лиц пожарного контроля после горения во Фрязино

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц в сфере пожарного контроля по факту горения, случившегося в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным СК, в здании имелось множество проблем, в том числе и с электропроводкой, но фактически пожарную безопасность в нем никто не проверял. В рамках заведенного дела по статье 293 («Халатность») УК РФ проходят обыски.

