Почти 40 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

BFMTV: 39 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

Почти 40 депутатов от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) избрались в парламент Франции в первом туре выборов. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.

«По меньшей мере 39 кандидатов, поддержанных RN, избраны депутатами в первом туре, в том числе Марин Ле Пен, Себастьен Шеню и Жюльен Одуль», — сообщил французский телеканал.

Ранее телеканал LCI заявил, что «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест в парламенте Франции, что даст ему относительное большинство. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила около 21 процента голосов. В новом составе парламента «Вместе за республику» может занять от 60 до 90 мест. Коалиция левых сил «Новый народный фронт» получает порядка 29 процента голосов, что позволит получить от 180 до 200 мест в парламенте.

После оглашения первых результатов выборов представители леворадикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации в Париже. Участники демонстрации скандировали: «Не позволим "Национальному объединению" победить».