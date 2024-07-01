В Париже опять произошли беспорядки. В этот раз протестующих не устроили итоги выборов в парламент

Результаты первого тура парламентских выборов вызвали беспорядки в Париже

Представители леворадикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации в Париже. Беспорядки начались после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции.

Манифестация началась на площади Республики во французской столице. К месту проведения демонстрации были стянуты сотрудники полиции.

«Не позволим "Национальному объединению" победить!», «Париж против фашизма!» — скандировали участники демонстрации. Некоторые манифестанты держат в руках флаги Палестины и ЮАР. Подобные манифестации левых сил начались также в Нанте и Лионе, некоторых других городах страны.

На протяжении нескольких часов акция проходила мирно. Позднее к ней присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки, а затем стали громить витрины ближайших кафе. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал беспорядки во Франции, начавшиеся после оглашения первых итогов парламентских выборов. Он оставил комментарий под постом совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга, опубликованного в соцсети X, о демонстрациях и «хаосе» на фоне победы правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в первом туре. Маск отреагировал на происходящее в стране восклицательным знаком.

Победу на выборах в Нацсобрание одерживают правые

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест в парламенте Франции, что даст ей относительное большинство. Всего в Национальном собрании 577 мест. Коалиция президента Эммануэля Макрона получила около 21 процента голосов. В новом составе парламента «Вместе за республику» может занять от 60 до 90 мест. Коалиция левых сил «Новый народный фронт» получает порядка 29 процента голосов, что позволит получить от 180 до 200 мест в парламенте.

Ознакомившись с первыми итогами выборов, коалиция Макрона задумала снять часть кандидатов для борьбы с партией Ле Пен во втором туре парламентских выборов. В этом вопросе президентская партия готова идти на компромисс в этом вопросе в том числе с крайне левой «Непокоренной Францией». Таким образом президентский альянс пытается оставить в бюллетенях в каждом округе только по два кандидата. Это может способствовать тому, что противники партии Ле Пен будут голосовать за других кандидатов.

Во Франции может смениться премьер-министр

Формальный лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что намерен стать новым премьер-министром страны.

Я намерен стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации Жордан Барделла лидер «Национального объединения»

Барделла добавил, что пришло время поставить во главе страны руководителя, который понимает проблемы сограждан.

В свою очередь лидер занимающего второе место в первом туре парламентских выборов «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон также выразил уверенность в смене премьер-министра. Он указал, что нынешний глава правительства Франции Габриэль Атталь не сможет сохранить свой пост.

Сам Атталь еще 9 июня попросил Макрона принять его отставку. Таким образом политик пытался избежать роспуска Нацсобрания. Однако глава государства отказался снять премьера с поста.

34-летний Габриэль Атталь был назначен премьер-министром 9 января. Он стал самым молодым политиком, занимавшим пост главы французского правительства. Старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев предположил, что на назначение Атталя премьером повлиял фактор его принадлежности к ЛГБТ-сообществу (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Известно, что супругом Атталя является министр иностранных дел Франции, 38-летний Стефан Сежурне.