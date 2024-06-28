Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:47, 28 июня 2024Из жизни

Под руинами древней церкви сделали неожиданную находку возрастом 1,5 тысячи лет

В Австрии под руинами церкви нашли шкатулку возрастом 1,5 тысячи лет

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Археологи из Австрии обнаружили старинную шкатулку под руинами древней церкви. Об этом пишет Miami Herald.

Раскопки заброшенного поселения на вершине холма в муниципалитете Иршен, недалеко от Иннсбрука, начались в 2016 году. Люди жили там в период примерно с 300 по 610 год, а затем он был заброшен. Археологи нашли там остатки нескольких жилищ, храмов и множество других артефактов. В 2022 году исследователи наткнулись на руины раннехристианской церкви. Под алтарем они обнаружили небольшой мраморный саркофаг, а в нем — фрагменты шкатулки из слоновой кости и кусочки дерева. Их возраст оценили примерно в полторы тысячи лет.

Неожиданная находка оказалась реликварием, в которых обычно хранили мощи святых или другие ценные религиозные артефакты. Обычно подобные артефакты забирают в первую очередь, если церковь по какой-то причине приходится оставить. Однако этот реликварий, или, как их еще называют, ковчег или дароносицу, не взяли.

Материалы по теме:
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021

По мнению специалистов, рекликварий был сломан еще в период существования поселения. На фрагментах из слоновой кости археологи обнаружили несколько знакомых библейских сцен, а также несколько «очень необычных и ранее неизвестных» изображений.

«Предположительно, ковчег также считался священным. Нам известно около 40 подобных шкатулок из слоновой кости по всему миру, и, насколько я знаю, последний раз такую шкатулку находили во время раскопок около 100 лет назад», — сказал ведущий археолог раскопок Джеральд Грабхерр.

Обнаружив хрупкий артефакт, археологи перевезли шкатулку из слоновой кости в лабораторию для двухлетнего процесса консервации. Это заняло столько времени, потому что слоновая кость много лет пролежала в условиях высокой влажности, а при резкой просушке могла рассыпаться. Однако ученым удалось сохранить находку в целости.

Ранее археологи из Испании нашли самое старое жидкое вино в урне с человеческими костями. Археологи оценивают его возраст примерно в 2000 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

      Блиновская ознакомилась с материалами уголовного дела

      Власти Севастополя предупредили о громких мероприятиях флота

      Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

      Самая сексуальная автогонщица в мире снялась в купальнике

      В ДНР погиб человек из-за ударов ВСУ

      Первый канал в прямом эфире покажет «Алые паруса»

      В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах

      Байден заявил о намерении выиграть выборы президента США

      14-летний подросток рассказал о пережитом ужасе во время нападения акулы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше