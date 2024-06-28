Под руинами древней церкви сделали неожиданную находку возрастом 1,5 тысячи лет

В Австрии под руинами церкви нашли шкатулку возрастом 1,5 тысячи лет

Археологи из Австрии обнаружили старинную шкатулку под руинами древней церкви. Об этом пишет Miami Herald.

Раскопки заброшенного поселения на вершине холма в муниципалитете Иршен, недалеко от Иннсбрука, начались в 2016 году. Люди жили там в период примерно с 300 по 610 год, а затем он был заброшен. Археологи нашли там остатки нескольких жилищ, храмов и множество других артефактов. В 2022 году исследователи наткнулись на руины раннехристианской церкви. Под алтарем они обнаружили небольшой мраморный саркофаг, а в нем — фрагменты шкатулки из слоновой кости и кусочки дерева. Их возраст оценили примерно в полторы тысячи лет.

Неожиданная находка оказалась реликварием, в которых обычно хранили мощи святых или другие ценные религиозные артефакты. Обычно подобные артефакты забирают в первую очередь, если церковь по какой-то причине приходится оставить. Однако этот реликварий, или, как их еще называют, ковчег или дароносицу, не взяли.

По мнению специалистов, рекликварий был сломан еще в период существования поселения. На фрагментах из слоновой кости археологи обнаружили несколько знакомых библейских сцен, а также несколько «очень необычных и ранее неизвестных» изображений.

«Предположительно, ковчег также считался священным. Нам известно около 40 подобных шкатулок из слоновой кости по всему миру, и, насколько я знаю, последний раз такую шкатулку находили во время раскопок около 100 лет назад», — сказал ведущий археолог раскопок Джеральд Грабхерр.

Обнаружив хрупкий артефакт, археологи перевезли шкатулку из слоновой кости в лабораторию для двухлетнего процесса консервации. Это заняло столько времени, потому что слоновая кость много лет пролежала в условиях высокой влажности, а при резкой просушке могла рассыпаться. Однако ученым удалось сохранить находку в целости.

Ранее археологи из Испании нашли самое старое жидкое вино в урне с человеческими костями. Археологи оценивают его возраст примерно в 2000 лет.