Погибшую при атаке на Севастополь восьмилетнюю дочь российского заммэра похоронили

На Кубани прошли похороны погибшей в Учкуевке дочери заммэра Магадана Аверьянова

Восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж Учкуевка в Севастополе, похоронили на Кубани. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Он отметил, что отец девочки — российский заммэра — является уроженцем Крымска. По словам главы Крымского района, в августе девочка должна была праздновать девятилетие. «София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой», — написал он.

Лесь выразил соболезнования родным и близким девочки.

До этого заммэра Магадана высказался после известия о гибели дочери на пляже в Севастополе. Аверьянов пообещал мстить за каждого раненого ребенка.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.