Правительство решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов России

Правительство России решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов страны — расположенных в арктической зоне территориальных единиц. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.
По сообщению правительства, власти направят около тридцати миллиардов на развитие инфраструктуры — строительство детсадов и школ, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Также в Арктике будут отремонтированы подъездные дороги.
На эти цели выдадут около 30 миллиардов рублей. Частично финансирование покроет программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что в России захотели расширить программу льготной аренды жилья на Арктическую зону.