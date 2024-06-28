Правительство решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов России

Кабмин России выдаст около 30 миллиардов рублей на развитие арктических регионов

Правительство России решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов страны — расположенных в арктической зоне территориальных единиц. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению правительства, власти направят около тридцати миллиардов на развитие инфраструктуры — строительство детсадов и школ, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Также в Арктике будут отремонтированы подъездные дороги.

На эти цели выдадут около 30 миллиардов рублей. Частично финансирование покроет программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России захотели расширить программу льготной аренды жилья на Арктическую зону.