69-я параллель
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10:10, 28 июня 202469-я параллель

Правительство решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов России

Кабмин России выдаст около 30 миллиардов рублей на развитие арктических регионов

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Правительство России решило выделить миллиарды рублей на развитие одной категории регионов страны — расположенных в арктической зоне территориальных единиц. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению правительства, власти направят около тридцати миллиардов на развитие инфраструктуры — строительство детсадов и школ, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Также в Арктике будут отремонтированы подъездные дороги.

На эти цели выдадут около 30 миллиардов рублей. Частично финансирование покроет программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России захотели расширить программу льготной аренды жилья на Арктическую зону.

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      Марк Леонов
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