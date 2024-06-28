Путин поблагодарил наставников программы РАНХиГС

Путин поблагодарил наставников кадровой управленческой программы РАНХиГС

Президент России Владимир Путин поблагодарил наставников кадровой управленческой программы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС ) за то, что они нашли время на работу с участниками программы, несмотря на плотный график. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу отдельно поблагодарить вас за то, что при всей занятости, при крайне плотном графике делились опытом, дали немало ценных практических советов и рекомендаций», — отметил он.

Глава государства выразил надежду на то, что наставники программы в ходе общения с участниками раскрыли некоторые секреты своего профессионального успеха.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. Он добавил, что власти будут дальше уделять этому направлению особое внимание.

Президент начал встречу с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС 28 июня в формате видеосвязи. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).