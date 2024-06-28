Раскрыты методы вербовки людей напавшими на храм в Дагестане террористами

RT: напавшие на храм в Дагестане террористы проповедовали радикальный ислам

Напавшие на храм в Дагестане террористы проповедовали радикальный ислам. Методы вербовки людей в своем материале раскрыло издание RT.

Прихожанин центральной мечети села Сергокала рассказал изданию, что отец ликвидированных в Дагестане террористов Магомед Омаров построил четыре мечети, куда боевики зазывали людей для вербовки. «То, что это случилось, было ожидаемо (...) Их [террористов] прикрывали», — отметил он, уточнив, что жилой комплекс «Ров Строй», строившийся Омаровым на продажу, стоит напротив одного из этих зданий, где «проповедовали ваххабитские направления религии». Также собеседник сообщил, что террористы перед нападением «были на учениях».

Глава администрации поселения Сельсовет Сергокалинский Ибрагим Омаров, родной дядя двух ликвидированных террористов заявил, что компания Омаровых, в частности, построила мечеть, которую так и не зарегистрировали в качестве религиозного объекта, хотя уже в 2023 году она была открыта для прихожан. Возвели объект на муниципальной земле без разрешения. При этом внимания со стороны администрации к этому вопросу не было.

«Именно в ней [мечети, построенной без разрешения] братья Омаровы пытались насаждать радикальные взгляды и поставить в руководство мечети еще одного члена группировки — Зураба», — рассказал изданию Ибрагим Омаров.

Имам мечети Тауба Рамзан Сулейманов, которую построили братья Омаровы, подтвердил эту информацию. «Они начали агрессивно свою идеологию там толковать и хотели меня убрать оттуда и своего человека поставить. И у нас пошло разногласие, что у них радикальное течение было, а у нас традиционный ислам», — рассказал изданию Сулейманов, добавив, что незадолго до теракта Зураб уехал из России в Саудовскую Аравию — якобы совершить хадж.

Сулейманов рассказал, как за два месяца до теракта между ним и боевиками произошел конфликт, переросший в драку. Кроме того, со слов имама, с него якобы требовали 50 тысяч рублей на зарплату Зураба.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен теракт — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Ранее стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Самого чиновника сняли с должности.