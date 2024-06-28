Россия призвала ООН дать оценку удару по Севастополю

Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ракетами ATACMS по Севастополю

Россия хочет услышать от ООН «четкую, принципиальную и взвешенную» оценку ракетного удара по мирному населению в Севастополе. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

Колокольцев рассказал, что поднял этот вопрос на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

Глава МВД добавил, что в ходе своего визита в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в заседаниях по линии ООН, обсуждает конфликт на Украине, «доказывая правоту и эффективность» действий России.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал удар Украины по Севастополю. Он призвал избегать жертв среди мирного населения.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.