Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин пытался спасти сына от уголовной статьи и сам пойдет под суд

В Красноярском крае осудят мужчину, который попытался дать взятку сотруднику ФСБ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который попытался спасти сына от уголовной статьи при помощи взятки сотруднику УФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

В мае сын обвиняемого попался на размещении в интернете информации экстремистского характера. Узнав об этом, мужчина решил помочь сыну избежать уголовной ответственности. Он попросил оперуполномоченного УФСБ в Красноярске «забыть о случившемся» за 200 тысяч рублей. Силовик записал весь диалог на диктофон, а после того как фигурант перевел ему деньги, взяткодателя вызвали в здание УФСБ. В результате мужчина оказался в одном СИЗО с сыном.

Ранее Верховный суд Ингушетии приговорил 56-летнего экс-директора центра занятости населения Джейрахского района Умара Цолоева к шести годам лишения свободы за дачу взятки в размере два миллиона рублей сотруднику ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

      Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

      В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

      Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

      Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше