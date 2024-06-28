Россиянин пытался спасти сына от уголовной статьи и сам пойдет под суд

В Красноярском крае осудят мужчину, который попытался дать взятку сотруднику ФСБ

В Красноярском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который попытался спасти сына от уголовной статьи при помощи взятки сотруднику УФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

В мае сын обвиняемого попался на размещении в интернете информации экстремистского характера. Узнав об этом, мужчина решил помочь сыну избежать уголовной ответственности. Он попросил оперуполномоченного УФСБ в Красноярске «забыть о случившемся» за 200 тысяч рублей. Силовик записал весь диалог на диктофон, а после того как фигурант перевел ему деньги, взяткодателя вызвали в здание УФСБ. В результате мужчина оказался в одном СИЗО с сыном.

Ранее Верховный суд Ингушетии приговорил 56-летнего экс-директора центра занятости населения Джейрахского района Умара Цолоева к шести годам лишения свободы за дачу взятки в размере два миллиона рублей сотруднику ФСБ.

