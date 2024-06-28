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17:35, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин сел на 11 лет за покушение на адвоката

В Кемерово суд дал 11 лет колонии приморцу за покушение на адвоката

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный суд Кемерово приговорил жителя Приморского края к 11 годам лишения свободы за покушение на адвоката. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали доказанным причастность мужчины к преступлению. По данным следствия, в сентябре 2019 года приморец с сообщником разработали преступный план убийства кемеровского адвоката за материальное вознаграждение. Они подыскали киллера, который приехал в Красноярск, где получил от них инструкцию по выполнению заказа. Приморец привез ему в Кемерово на машине оружие и боеприпасы из Москвы.

Вечером 6 ноября 2019 года исполнитель подкараулил жертву у дома и выстрелил из пистолета один раз, при втором выстреле патрон заклинило. Киллера задержали очевидцы покушения. Адвокат был экстренно госпитализирован, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил.

17 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении Александра Сухарева о заказной расправе над генеральным директором «СК Монолит».

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      Любовь Ширижик
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