Россиянка вонзила нож в грудь супруга и попала в СИЗО

СК: в ХМАО женщина вонзила нож в грудь супруга во время ссоры

В Ханты-Мансийском автономнои округе (ХМАО) 44-летняя местнаяя жительница расравилась с супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 июня пьяная обвиняемая поссорилась с мужем. Она схватила нож и вонзила в грудь мужчины. Он не выжил.

Против россиянки возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящее время она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления.