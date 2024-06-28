Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парагвай
Завтра
04:00 (Мск)
Бразилия
Кубок Америки — 2024|Группа D. 2-й тур
Аргентина
30 июня
03:00 (Мск)
Перу
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Канада
30 июня
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 3-й тур
Англия
30 июня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
Испания
30 июня
22:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|1/8 финала
15:57, 28 июня 2024Спорт

Российский боец ММА подарил сопернику курицу

Боец ACA Вартан Асатрян подарил cопернику Ибраимову курицу перед поединком
Вартан Асатрян

Вартан Асатрян. Фото: страница Вартана Асатряна во« ВКонтакте»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вартан Асатрян подарил сопернику Рыскулбеку Ибраимову курицу перед поединком. Об этом сообщается на сайте ACA.

«Некоторое время назад Рыскулбек снял видео, где предлагал курице в своем курятнике подписать контракт с ним, намекая на наш поединок. Сегодня я вернул курицу в курятник Рыскулбека», — заявил Асатрян.

Бой Асатряна и Ибраимова пройдет 28 июня в Сочи на турнире ACA 177. Соперники соревнуются в наилегчайшем весе.

На счету Вартяняна 36 боев при 26 победах и 10 поражениях в смешанных единоборствах. Ибрагимов провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Россиянку приговорили к восьми годам колонии за дискредитацию Российской армии

      Российский полковник дал оценку мобилизационному резерву Украины

      В российском городе со дна Японского моря достали русалку

      Названы признаки наличия шпионской программы в смартфоне

      Демократы засомневались в способности Харрис заменить Байдена

      Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

      Туристка отправила тревожное сообщение перед исчезновением на курорте Европы

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше