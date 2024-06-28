Российский боец ММА подарил сопернику курицу

Боец ACA Вартан Асатрян подарил cопернику Ибраимову курицу перед поединком

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вартан Асатрян подарил сопернику Рыскулбеку Ибраимову курицу перед поединком. Об этом сообщается на сайте ACA.

«Некоторое время назад Рыскулбек снял видео, где предлагал курице в своем курятнике подписать контракт с ним, намекая на наш поединок. Сегодня я вернул курицу в курятник Рыскулбека», — заявил Асатрян.

Бой Асатряна и Ибраимова пройдет 28 июня в Сочи на турнире ACA 177. Соперники соревнуются в наилегчайшем весе.

На счету Вартяняна 36 боев при 26 победах и 10 поражениях в смешанных единоборствах. Ибрагимов провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений.

