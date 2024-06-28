Российского бизнесмена осудили за хищение более миллиарда рублей

В Красноярске суд приговорил владельца «Сиблес проекта» за хищение 1,4 млрд руб.

В Красноярске суд приговорил владельца «Сиблес проекта» Александра Нусса к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в хищении более 1,4 миллиарда рублей при переработке леса. Эти деньги предприниматель взял в кредит у Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». На них планировалось создать производственный комплекс по глубокой переработке леса в Сосновоборске.

По версии следствия, эти деньги осужденный и его сообщники распределили по счетам сторонних организаций, а цели, на которые они были получены, так и не реализовали.

Ранее сообщалось, что МВД России подозревает бывшего замгендиректора компании «ФосАгро» Евгения Новицкого и его предполагаемых сообщников из инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева с Константином Бейритом в хищении 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с 2018 по 2019 год.