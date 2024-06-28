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16:21, 28 июня 2024Ценности

Селена Гомес сменила имидж и показала результат публике

Американская певица Селена Гомес пришла на шоу с наращенными длинными волосами

Фото: RB / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес пришла на шоу Jimmy Kimmel Live с новой прической и показала результат публике. Соответствующие кадры появились в YouTube программы.

31-летняя знаменитость посетила передачу в черном платье длины миди бренда Versace с прозрачным верхом и белым акцентным воротником. Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и лаковые туфли на каблуке в тон наряду. При этом на кадрах видно, что исполнительница кардинально сменила имидж.

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Так, Гомес предстала с длинными наращенными волосами темного цвета. Помимо этого, певице сделали макияж в нейтральных тонах.

В апреле Гомес высказалась о стандартах красоты словами «это пустая трата времени».

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      Екатерина Ештокина
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