Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

Силовики приехали на обыски в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале

Силовики окружили бойцовскую школу имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — в Махачкале, они приезжают туда второй день подряд. К зданию приехали броневики. Правоохранители проводят обыски после терактов в Махачкале и Дербенте и допрашивают всех, кто может быть хоть как-то связан с одним из террористов — Гаджимурадом Кагировым, который тренировался в этой школе.

Полицейские также оцепили ближайшие заведения и спортзалы.

Как сообщает Shot, на данный момент установлены три бойца школы, которые близко общались с Кагировым. В ближайшее время их могут допросить в рамках расследования теракта. Опросы провели также со старшим тренером клуба и другими спортсменами.

Ликвидированный террорист Кагиров был бойцом ММА и представлял клуб Нурмагомедова

О том, что в спортивных секциях республики ожидаются массовые проверки, СМИ сообщали в начале недели. Оперативники планировали провести проверки залов, где занимаются смешанными единоборствами. Правоохранителям необходимо выяснить, нет ли среди спортсменов радикально настроенных, а также участников «спящих ячеек».

В то же время подчеркивается, что закрытие бойцовских школ в Дагестане не обсуждается.

Эта мера стала необходимой, после появления информации о том, что ликвидированный террорист Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова. За все время он провел два поединка — оба закончил победой.

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Сам Хабиб Нурмагомедов назвал теракты, организованные в Махачкале и Дербенте 23 июня, по-настоящему зверскими. Он подтвердил сведения о том, что один из террористов связан с его школой единоборств Eagles MMA. Однако менеджер боксера Ризван Магомедов пояснил, что 28-летний Кагиров не являлся воспитанником школы именитого бойца. «Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели», — указал менеджер.

Боец ММА стрелял в священника

Вдова Николая Котельникова — священника православного храма в Дербенте, ставшего одной из жертв террористов — ранее сообщила, что узнала в Кагирове того, кто стрелял в ее супруга.

По словам женщины, преступник сначала направил оружие на нее, однако затем увидел 66-летнего священнослужителя и изменил свою цель, произведя выстрел в мужчину.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали два города в Дагестане — Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. Преступную группу для совершения терактов создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Число жертв, по последним данным, увеличилось до 21, большинство из них — правоохранители.