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11:16, 28 июня 2024Мир

Сотрудники МИД Германии попали под следствие

Exxpress: подчиненные главы МИД Германии Бербок попали под следствие

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Сотрудники МИД Германии, возглавляемое Анналеной Бербок, попали под следствие по делу о разрешении мигрантам с поддельными документами въезжать в страну. Об этом передает австрийская газета Exxpress.

«Масштаб расследования дела велик: за последние пять лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, многие из которых были поддельными или неполными», — сообщает издание.

Прокуратура Берлина и Котбуса обвиняет сотрудников МИД в том, что они якобы давали указания посольствам и консульствам одобрять въезд в страну, несмотря на наличие нарушений в подаче документов.

28 июня стало известно, что партия «Зеленые», которую представляет Бербок, может потерпеть поражение на выборах в Восточной Германии из-за поддержки Украины. Отмечается, что, согласно опросам, немцы стали сильнее переживать по поводу возможного конфликта с Россией из-за поставок оружия Украине, поэтому они могут проголосовать против партии, которая выступает за оказание военной помощи республике.

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      Дарья Устьянцева
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