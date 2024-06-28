Спикер Палаты представителей назвал Трампа единственным квалифицированным кандидатом

Спикер Джонсон назвал Дональда Трампа единственным квалифицированным кандидатом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа единственным квалифицированным и способным стать президентом США кандидатом на выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Объективная истина, которую невозможно отрицать: только один из этих мужчин, выступающих сегодня на сцене, обладает квалификацией и способен быть избранным президентом в 2024 году», — заявил конгрессмен, сопроводив пост фотографией Трампа.

Он назвал это самым большим несоответствием в истории президентских выборов.

Ранее опрос телеканала CNN показал, что 67 процентов зрителей, следивших за первыми президентскими дебатами, присудили победу бывшему американскому лидеру. 33 процента респондентов посчитали, что победу заслужил Байден.