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09:22, 28 июня 2024Мир

Спикер Палаты представителей назвал Трампа единственным квалифицированным кандидатом

Спикер Джонсон назвал Дональда Трампа единственным квалифицированным кандидатом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа единственным квалифицированным и способным стать президентом США кандидатом на выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Объективная истина, которую невозможно отрицать: только один из этих мужчин, выступающих сегодня на сцене, обладает квалификацией и способен быть избранным президентом в 2024 году», — заявил конгрессмен, сопроводив пост фотографией Трампа.

Он назвал это самым большим несоответствием в истории президентских выборов.

Ранее опрос телеканала CNN показал, что 67 процентов зрителей, следивших за первыми президентскими дебатами, присудили победу бывшему американскому лидеру. 33 процента респондентов посчитали, что победу заслужил Байден.

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      Семен Александров
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