Стало известно о беспокойстве Белого дома из-за провала Байдена на дебатах

CNN: сотрудники Белого дома обеспокоены из-за провала Джо Байдена на дебатах

Сотрудники Белого дома обеспокоены из-за провала президента США Джо Байдена на дебатах с его главным политическим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

«Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты "ужасают все опустошены", в том числе шутят об обновлении резюме», — говорится в материале. Отмечается, что многие сотрудники не вышли на работу в пятницу, 28 июня.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.