Стрелков нашелся в «Красной утке». Экс-министра ДНР этапировали в колонию для бывших полицейских и чиновников

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) этапирован в колонию «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Журналисты поясняют, что в исправительной колонии ИК-13 отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных и административных органов.
Стрелкову осталось сидеть менее двух лет
Стрелков должен выйти из колонии приблизительно через полтора-два года. Такие сроки ранее «Ленте.ру» обозначил адвокат Гаджи Алиев. Защитник пояснил, что его клиент провел в следственном изоляторе почти год, а день нахождения в СИЗО засчитывается за полтора в колонии.
25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы. Экс-министра обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста в Telegram. Обвинение утверждало, что в мае 2022 года Стрелков прочитал на странице некоего Михайлова пост о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием, и распространил данную информацию.
Прокурор просил суд назначить Стрелкову наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения. Свою вину он не признал.
Стрелков хотел отправиться в зону СВО
В феврале другой адвокат Стрелкова Александр Молохов говорил, что осужденный может отправиться из колонии на фронт добровольцем. В апреле он уточнил, что защита бывшего министра обороны ДНР попросит отправить его в зону проведения спецоперации (СВО).
Экс-министр заручился письменным согласием командира одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта. Однако позднее адвокаты заявили о пропаже этого документа из материалов дела.