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10:09, 28 июня 2024Из жизни

Редчайшая рыба за 220 тысяч рублей спасла рыбаков от разорения

На аукционе в Западной Бенгалии дали 220 тысяч рублей за редчайшую рыбу

Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

В индийском штате Западная Бенгалия рыбаки поймали редчайшую рыбу, которую жители тех мест называют Telia Bhola. Об этом сообщает CNBC TV18.

Субхашу Чандре Джане из города Дигха и другим рыбакам с траулера «Наградж» попалась Telia Bhola весом 18 килограммов. На аукционе за нее дали 216 тысяч рупий (220 тысяч рублей), то есть более 12 тысяч рупий за килограмм.

Удача спасла Джану и его друзей от разорения. Они делали ставку на лов сельди гильза, однако в этом году ее оказалось меньше обычного. Кроме того, на улове негативно сказывается отсутствие сильного ветра.

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Telia Bhola появляется у берегов Бенгалии два или три раза в год. Поймать ее удается редко, однако даже единичные особи способны принести целое состояние. Дороговизна связана с тем, что в Азии плавательные пузыри Telia Bhola традиционно считаются средством, замедляющим старение (научного подтверждения этого факта нет).

В июне 2022 года сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали Telia Bhola весом 50 килограммов. Тогда редчайшая рыба ушла с аукциона за 1,3 миллиона рупий.

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      Олег Парамонов
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