Трамп сравнил Байдена с плохим и слабым палестинцем

Трамп: Байден ведет себя как плохой палестинец в вопросе поддержки Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ведет себя как плохой и слабый палестинец в вопросе поддержки Израиля. Такое сравнение привел экс-глава США Дональд Трамп во время дебатов на телеканале CNN.

«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа.