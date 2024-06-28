Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 28 июня 2024Мир

Трамп сравнил Байдена с плохим и слабым палестинцем

Трамп: Байден ведет себя как плохой палестинец в вопросе поддержки Израиля

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ведет себя как плохой и слабый палестинец в вопросе поддержки Израиля. Такое сравнение привел экс-глава США Дональд Трамп во время дебатов на телеканале CNN.

«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и его администрация надавили на нескольких членов Конгресса для подписания соглашения о крупнейшей поставке оружия Израилю с начала конфликта в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Стрелков нашелся в «Красной утке». Экс-министра ДНР этапировали в колонию для бывших полицейских и чиновников

      Танкисты назвали преимущества Т-80

      В России предложили ввести консультацию семейного психолога супругам на грани развода

      Трамп сравнил Байдена с плохим и слабым палестинцем

      Байден назвал угрозу для Белоруссии

      В СК объяснили слова Бастрыкина о Государственной дуре

      Байдена призвали отказаться от участия в выборах после дебатов

      В Евросоюзе утвердили кандидатов на высшие должности в ЕС

      Парень решил посмотреть порно вместе с девушкой и столкнулся с ее внезапной реакцией

      В Приморье рассказали о масштабе паводков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше