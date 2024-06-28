В России ответили на заявление Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны Москвы

Журова назвала фантазией слова Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны РФ

Заявление действующего президента США Джо Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны России — фантазия американского лидера, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Видимо, Байден не в курсе наших взаимоотношений, не осведомили его или он что-то перепутал. Конечно, это абсолютная какая-то его фантазия. Это невозможно, потому что мы с Белоруссией близки. Даже санкции против наших спортсменов и против белорусских спортсменов — они практически одинаковые. Байден, видимо, не в курсе. Это ему минус огромный», — высказалась Журова.

Ранее Байден в ходе предвыборных дебатов заявил, что Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию.

В свою очередь, оппонент Байдена экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что российские войска способны занять всю территорию Украины.