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12:01, 28 июня 2024Мир

В России ответили на заявление Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны Москвы

Журова назвала фантазией слова Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны РФ

Фото: Marco Bello / Reuters

Заявление действующего президента США Джо Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны России — фантазия американского лидера, заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Видимо, Байден не в курсе наших взаимоотношений, не осведомили его или он что-то перепутал. Конечно, это абсолютная какая-то его фантазия. Это невозможно, потому что мы с Белоруссией близки. Даже санкции против наших спортсменов и против белорусских спортсменов — они практически одинаковые. Байден, видимо, не в курсе. Это ему минус огромный», — высказалась Журова.

Ранее Байден в ходе предвыборных дебатов заявил, что Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию.

В свою очередь, оппонент Байдена экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что российские войска способны занять всю территорию Украины.

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