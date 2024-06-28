В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Прокуратура Абхазии: подозреваемые в перестрелке на границе с Россией арестованы

В Абхазии троих подозреваемых по делу о перестрелке на границе с Россией арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

«Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста», — приводится в публикации ответ прокуратуры.

Всего в деле о стрельбе на границе с Абхазией фигурируют семь подозреваемых. Трое ранее были отправлены под арест. В отношении последнего фигуранта мера пресечения будет избрана до 7 июля.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла 23 июня. Ее жертвой стал мужчина, еще трое человек пострадали. По данным МВД, причиной огня стал личный конфликт.

