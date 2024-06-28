Пушилин: в ДНР погиб человек из-за ударов ВСУ, еще 4 мирных жителя были ранены

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в регионе погиб человек из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения. «В Советском районе Макеевки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль погиб мужчина», — сообщил он.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за неделю в плен российским войскам сдались 56 солдат ВСУ. По данным военного ведомства, за указанный период в зоне боевых действий было сбито два украинских истребителя МиГ-29, около 600 беспилотников и шесть ракет ATACMS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.