В Кремле высказались об отношении Путина к дебатам Байдена и Трампа

Песков: в Кремле не следили за дебатами Байдена и Трампа

В Кремле не следили за дебатами президента США Джо Байдена и его соперника на предстоящих выборах, экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует URA.RU.

«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России [Владимир Путин] мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Представитель Кремля отказался от оценок дебатов, уточнил, что это является вопросом внутриамериканской политики.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

По данным американских СМИ, выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии.