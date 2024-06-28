В Москве оценили разбитую дверь посольства Норвегии в 500 рублей

Суд в Москве оштрафовал на ₽500 мужчину, разбившего дверь посольства Норвегии

Пресненский районный суд города Москвы оштрафовал хулигана, разбившего стеклянную дверь у посольства Норвегии. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Судья рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, который «нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался и повредил чужое имущество». Его признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

В декабре 2023 года двое бездомных дернули дверь, оборудованную магнитным замком в Москве, и устроили дебош в посольстве Кении. Непрошеные гости прогулялись по второму этажу резиденции, осмотрели залы, комнаты, кухню и везде оставили беспорядок. Бездомные курили в помещениях и съели оставленные сотрудниками посольства продукты.