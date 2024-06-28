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17:38, 28 июня 2024Моя страна

В Новосибирском зоопарке впервые показали новорожденных лесных котят

В Новосибирском зоопарке впервые показали четверых новорожденных лесных котят

Кадр: страница «Новосибирский зоопарк» во ВКонтакте

Сотрудники Новосибирского зоопарка впервые показали новорожденных лесных котят. Об этом сообщает местный портал Gorsite.

Четыре детеныша появились на свет 3 мая. Когда им исполнился месяц, они стали выходить на прогулку вместе с родителями. Зоолог Юлия Коновалова рассказала, что котята уже едят мясо, играют с мячиками и отрабатывают охотничьи навыки в погоне за насекомыми. Кроме того, они регулярно нападают на хвост матери.

Отмечается, что глава семейства активно принимает участие в воспитании детенышей. По этой причине лесного кота даже не стали отселять в другой вольер.

Ранее сообщалось, что манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка показал, как греет лапки на хвостике.

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      Мария Винар
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