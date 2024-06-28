В Новосибирском зоопарке впервые показали новорожденных лесных котят

В Новосибирском зоопарке впервые показали четверых новорожденных лесных котят

Сотрудники Новосибирского зоопарка впервые показали новорожденных лесных котят. Об этом сообщает местный портал Gorsite.

Четыре детеныша появились на свет 3 мая. Когда им исполнился месяц, они стали выходить на прогулку вместе с родителями. Зоолог Юлия Коновалова рассказала, что котята уже едят мясо, играют с мячиками и отрабатывают охотничьи навыки в погоне за насекомыми. Кроме того, они регулярно нападают на хвост матери.

Отмечается, что глава семейства активно принимает участие в воспитании детенышей. По этой причине лесного кота даже не стали отселять в другой вольер.

Ранее сообщалось, что манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка показал, как греет лапки на хвостике.