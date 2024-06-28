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13:16, 28 июня 2024Россия

В российском регионе приехавших на отдых в лагерь детей забыли на вокзале

Родители обвинили детский лагерь в Туапсе в том, что их детей забыли на вокзале

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Приехавших на отдых в лагерь в Туапсе детей из Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа забыли на вокзале, пишет Ura.ru.

Родители обвинили детский лагерь в том, что детям пришлось несколько часов простоять на жаре, потому что в учреждении забыли о прибытии группы из 36 детей. Как рассказала мать одного из школьников, спустя почти два часа ей удалось связаться с водителем автобуса, который должен был забрать детей, — тот, с ее слов, заявил, что его только что разбудили, и попросил объяснить, откуда забрать и куда привезти школьников.

«Сразу возник вопрос — почему нас посадили в поезд до Анапы, который не идет через Туапсе, где в поселке Лермонтово наш лагерь», — возмутилась женщина произошедшим в российском регионе.

По ее словам, до лагеря детей везли по пробкам шесть часов без сопровождения медиков. «Мы не знаем, каким чудом добрались до лагеря, который был не готов к приему детей — их заселили в какой-то сарай», — рассказала она.

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов после разгоревшегося скандала сообщил о создании экспертной комиссии, которая проведет проверку в детском лагере в Туапсе. Глава города заявил, что, в случае если жалобы детей и сопровождающих подтвердятся, виновных привлекут к ответственности.

Ранее в Иркутской области в детском лагере «Юность» тренер била детей палкой, угрожала, что их заставят бежать 17 кругов и не дадут никакой еды. Инцидент попал на видео, после чего женщину уволили.

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      Елена Торубарова
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