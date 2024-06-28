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18:30, 28 июня 2024Путешествия

Вооруженные грабители погнались за туристами и вынудили их забраться на вулкан

Туристы из США забрались на вулкан во время бегства от грабителей на Гавайях

Фото: U.S. Gelological Survey / AP

Вооруженные грабители погнались за туристами из США и вынудили их забраться на вулкан на острове Мауи, штат Гавайи. Подробностями истории поделилось издание Yahoo News.

Алекс и Джастина Лусеро из Калифорнии приехали на остров в начале июня. Во время поездки они осмотрели популярные туристические места Мауи и решили поехать на пляж с черным песком. По словам путешественников, по дороге к ним подъехал грузовик, из которого вышел мужчина с пистолетом в капюшоне и маске. Он велел туристам оставить все ценные вещи в машине и выйти из нее.

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Алекс и Джастина выполнили все указания и продолжили путь пешком, но когда услышали за спиной звук заводящегося автомобиля, перешли на бег. Туристы поняли, что у них есть всего три варианта: оставаться на дороге, спуститься к воде или подняться на вулкан Халеакала. Пара выбрала третий вариант. Они перепрыгнули через ограждение, спрятались за валунами и начали подниматься к вершине вулкана.

Позже Джастина рассказала, что по дороге, с которой они скрылись, ехал еще один автомобиль, и кто-то даже запустил в небо дрон с прожектором. Она призналась, что их с Алексом переполняло чувство, что за ними кто-то охотится.

Как пишет источник, туристы взбирались на вулкан всю ночь и на рассвете увидели большое белое строение, в котором находился смотритель парка, оказавший им помощь. Пострадавшие обратились в полицию, и через неделю стражи правопорядка арестовали мужчину по имени Кристофер Хелмер. Ему предъявили обвинения в грабеже, ношении огнестрельного оружия, угоне автомобиля и наркоторговле. По данным полиции, Хелмер «был замешан в многочисленных инцидентах по всему острову».

В мае трое туристов поехали на отдых в Мексику и были найдены бездыханными в колодце. Представители прокуратуры заявили, что с путешественниками жестоко расправились грабители, которые увидели их грузовик и палатки.

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      Марина Черняк
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