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22:36, 28 июня 2024Мир

Захарова пообещала ЕС ответ на повышение пошлин на сельхозпродукцию

Захарова: российский ответ на повышение пошлин ЕС не заставит себя ждать

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский ответ на повышение Европейским Союз (ЕС) пошлин на импортируемую сельскохозяйственную продукцию не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

«Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет. Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС», — заявила Захарова.

По ее словам, это решение является насмешкой «не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами». Представитель МИД добавила, что российский ответ на принятые ЕС меры не заставит себя ждать.

Европейские власти ограничивают не только экспорт агротехники в Россию, но также усложняют условия импорта сельхозпродукции из РФ. Так, ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Аджа Лябиб заявила о намерении Евросоюза (ЕС) распространить заградительные пошлины не только на зерно, но и на все сельхозтовары из России и Белоруссии. По ее словам, рассмотреть подобную инициативу предложили представители Швеции. Эти меры, как уточнила Лябиб, помогут бороться с попытками продать «украденное на Украине зерно».

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      Евгений Силаев
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