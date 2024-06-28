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19:36, 28 июня 2024Силовые структуры

Защита Блиновского попросила СКР прекратить его розыск

Защита Блиновского подала ходатайство в СКР о прекращении его розыска

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Защита Алексея Блиновского подала ходатайство в Следственный комитет России (СКР) о прекращении его розыска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

Ходатайство о снятии предпринимателя с розыска и приостановлении в отношении него расследования по уголовному делу адвокат направил в Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Ранее сообщалось, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск из-за неявки к следователю. В отношении Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») УК РФ.

Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.

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      Илона Палей
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