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20:05, 28 июня 2024Бывший СССР

В России отреагировали на заявление Зеленского о подготовке мирного плана до конца года

Новиков: Зеленский пытается затянуть вопрос мирного урегулирования конфликта

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пытается затянуть обсуждение вопроса мирного урегулирования конфликта, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление украинского лидера о подготовке им мирного плана до конца года.

«Сама декларация Зеленского о том, чтобы заявить всеобъемлющий план урегулирования, означает, что он не готов обсуждать план, который уже озвучен российской стороной. Так что, с одной стороны, мы имеем попытку затянуть обсуждение вопроса. С другой стороны, если есть попытка сформировать некий альтернативный план, значит, можно рассматривать это как отказ от реализации того плана, который Россия уже сформулировала», — заявил Новиков.

Значит мы можем увидеть в предложении Зеленского вещи, априори неприемлемые для российской стороны

Дмитрий Новиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Наконец для того, чтобы выдвигать какие-то мирные инициативы, нужно иметь и моральные, и политические, и правовые основания. Зеленский не является более президентом Украины. Его полномочия в соответствии с Конституцией Украины истекли. Поэтому рассматривать план Зеленского мы имеем возможность, как и план любого гражданина в любой точке мира, не более того», — добавил депутат.

По словам парламентария, Россия должна обсуждать план мирного урегулирования с теми, кто действительно обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы договоренности, которые будут достигнуты, действительно выполнялись.

Поэтому Зеленский в любом случае не та фигура, которая может гарантировать исполнение каких-либо договоренностей и соглашений

Дмитрий Новиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Еще один момент, который в этой связи следует иметь в виду, состоит в том, что Зеленский ровно потому и перешел от милитаристской риторики и угроз осуществить успешный контрнаступ к миротворчеству и выработке каких-то там инициатив. Это, по его замыслу, должно позволить ему остаться субъектом международных договоренностей, а значит, в какой-то степени будет способствовать легализации исполнения им функций украинского президента. Россия с этим не согласна, это уже объявлено», — заключил Новиков.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. Он рассказал о подготовке детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».

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      Варвара Кошечкина
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