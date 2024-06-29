Британские министры призвали американских демократов отказаться от Байдена

Telegraph: британские министры призвали демократов срочно поменять Байдена

Ряд британских министров призвал Демократическую партию США срочно поменять кандидатуру действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что большая часть обращений поступила от консервативных министров. Они советуют заменить Байдена на более молодого кандидата, который сможет победить бывшего президента США Дональда Трампа.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.

