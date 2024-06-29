Владелицу сгоревшего во Фрязине здания отправили под домашний арест на 2 месяца

Суд отправил под арест на два месяца владелицу здания в городе Фрязино, где пожар унес жизни шести человек. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом в Telegram-канале сообщает главк Следственного комитета по Подмосковью.

Ранее другим обвиняемым по уголовному делу были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С их участием проведены очные ставки, допросы, а также иные следственные действия.

Жительница Калуги стала собственницей здания в 2014 году после кончины мужа. В 2019-м суд постановил начать реализацию его имущества из-за банкротства. С 2021 года здание вела фирма «Исприн», в руководстве которой были люди из близкого окружения собственницы. Из-за этого она продолжала получать прибыль от сдачи в аренду помещений, хотя имущество здания находилось в конкурсной массе по делу о банкротстве.

Подозреваемая на допросе написала явку с повинной и дала признательные показания. В свою очередь допрошенные арендаторы рассказали, что фактические проверки пожарной безопасности в здании не проводились.

Пожар начался 24 июня, огнем были охвачены почти все помещения. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (часть 3 статья 293 УК РФ).