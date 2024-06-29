Иностранная помощь Украине упала до минимума с 2022 года

РИА Новости: финансовая помощь Украине упала до минимума с февраля 2022 года

В первом полугодии текущего года финансовая помощь Украины со стороны ее союзников упала до среднего минимума с февраля 2022 года, когда начались боевых действия на ее территории. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов республики пишет РИА Новости.

За указанный период страна получала 1,9 миллиарда евро, в то время как в 2022 году выплаты составляли 2,9 миллиарда евро. Однако теперь переводы характеризуются значительной неравномерностью.

В апреле и июне в бюджет поступили 1,5 миллиарда евро, в январе и феврале — всего 400 и 740 миллионов соответственно, а в мае переводов не было вообще. При этом в марте было отправлено сразу 7,5 миллиарда евро.

Также изменился и список стран, предоставляющих помощь. В 2022 году средства переводили 17 стран и Евросоюз, в 2023-м — 13 стран и ЕС, а в текущем, помимо Евросоюза, деньги отправляли Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания.

Одной из основных причин стало изменение характера помощи и стабилизация экономической ситуации на Украине по сравнению с прошлыми годами. Возобновление морских поставок в полном объеме позволило Киеву решить проблемы с экспортом и снизило необходимость в средствах. Кроме того, значительная часть помощи теперь приходится на военные поставки.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для поддержки украинской экономики и ликвидации последствий боевых действий Киеву в ближайшие десять лет необходимы от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций, то есть 0,8-2,5 миллиарда долларов ежемесячно.