Москвичей предупредили о грозе

В МЧС жителей столицы призвали быть внимательными из-за надвигающейся грозы

Москвичей призвали в субботу, 29 июня, быть внимательными из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали в непогоду быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «изматывающая» жара в столичном регионе продержится до 5 июля. Максимальная температура в это время будет от плюс 29 до плюс 34 градусов Цельсия. В воскресенье, 30 июня, таких высоких температур не ожидается — столбики термометров будут держаться на отметке плюс 27-30 градусов, пройдут кратковременные дожди.